L'ABC, c'est fini... Bienvenue au Bouillon Bernard dans le quartier de la gare à Chalon !

Nils Lehanneur n'en est pas à son galop d'essai dans l'univers de la restauration chalonnaise. Après avoir cédé la très belle affaire du Trapper's House rue de la Motte, on retrouve le jeune chef d'entreprise du côté du quartier de la gare avec la reprise de l'ABC sous un angle très attendu et en vogue dans le contexte inflationniste du moment.

Le BOUILLON BERNARD... premier bouillon chalonnais

Avec un concept très tendance qu'est celui du bouillon, Nils Lehanneur surfe sur la tendance, et entend inscrire son établissement, comme une vraie référence chalonnaise, en faveur du pouvoir d'achat des Chalonnais. "Entrée, plat, dessert... on tournera autour de 15 euros" confie le chef d'entreprise, alors que l'établissement est en plein travaux. Ouverture programmée ? D'ici 3 semaines... "autour du 25 novembre". "On est en train de transformer l'établissement existant pour lui donner une vraie identité française, celle de nos plats emblématiques, de la grande époque du XIXe siècle".

Les travaux avancent bon train avec l'appel à des entreprises du secteur, Duthel pour les platreries-peinture, Legrand pour l'électricité et pour les menuiseries Laurent Guichard et François Lehanneur. Un choix d'entreprises locales à l'image de l'identité que Nils Lehanneur entend donner au Bouillon Bernard. Des moulures bois de partout, 17 mètres de miroir en faisant appel à TS Vitrerie, l'établissement se transforme au fil des jours.

Une cuisine populaire accessible à toutes et à tous, tel est le leitmotiv du chef d'entreprise avec l'idée d'apporter "une vraie diversité et des prix répondant aux attentes". Le Bouillon Bernard proposerra 115 paces assises contre les 96 de son prédecesseur, avec une refonte des espaces intérieurs. Côté tarifs, les entrées iront de 2,70 à 7 euros, les plats de 9,80 à 16 euros et les desserts de 2,90 à 7 euros, et vous devriez trouver votre bonheur sur la carte proposée.

D'ici l'ouverture, pour compléter l'équipe, le Bouillon Bernard recherche encore pour deux postes à compléter, notamment pour service en salle - n'hésitez pas à passer un coup de fil au 0663247333 si vous êtes intéressés.

Laurent Guillaumé