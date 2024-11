Le centre hospitalier William Morey célèbre la journée mondiale de la prématurité

Le centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône organise une journée spéciale le 19 novembre 2024 à l'occasion de la journée mondiale de la prématurité. De 9h à 17h, le hall de l'hôpital accueillera des stands d'information et d'échange, offrant au public l'opportunité d'en apprendre davantage sur ce sujet crucial.

Une équipe pluridisciplinaire sera présente pour partager son expertise, comprenant des sages femmes, du personnel médical et paramédical du service de néonatologie, ainsi qu'une conseillère en lactation. Ces professionnels, tous impliqués dans la prise en charge des nouveau-nés prématurés et de leurs familles seront disponibles pour répondre aux questions et offrir leur soutien.

L'événement est orchestré par l'association "Les p'tits loups de Nicéphore", en collaboration avec le Centre d'Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) de Chalon-sur-Saône, la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et la maison des 1000 premiers jours. Cette synergie entre différents acteurs souligne l'importance d'une approche globale dans l'accompagnement des familles confrontées à la prématurité.

La prématurité, concernant les naissances survenant avant 37 semaines d'aménorrhée, se décline en trois catégories : la très grande prématurité (moins de 28 semaines), la grande prématurité (entre 28 et 32 semaines) et la prématurité moyenne (entre 32 et 37 semaines).

Le service de néonatologie de l'hôpital William Morey, classé niveau 2B, est équipé pour accueillir les nouveau-nés à partir de 31 semaines d'aménorrhée ou pesant plus d'un kilogramme.

Cette journée d'information et de sensibilisation est l'occasion pour le public de rencontrer des professionnels de santé, d'échanger avec des associations et de mieux comprendre les enjeux liés à la prématurité. L'entrée est libre et gratuite. Tous les citoyens intéressés sont invités à participer à cet événement important pour la santé publique.

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à ce communiqué de presse en diffusant les informations présentées en amont du 19 novembre.