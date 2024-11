AVIS DE DECES - Madame CLAUDE DELIRY née MEPLAIN

DRACY-LE-FORT



Monsieur Bernard DELIRY, son époux ;

ses 5 enfants et leurs conjoints,

Loïc et Maria-Corinne DELIRY,

Véronique et Christian BALLAND,

Virginie et Cyrille BAUDOT,

Carine et Bruno PERRIN,

Albane et Christophe DUCLOS,

ses 15 petits-enfants et leurs conjoints,

ses 22 arrière-petits-enfants ;

ainsi que sa sœur Aliette TANCHIS et son frère Joel MEPLAIN et leurs enfants,

ont la profonde tristesse de vous faire part du décès de

Madame CLAUDE DELIRY

née MEPLAIN

rappelée à Dieu le 4 novembre 2024 âgée de 90 ans.

Munie des Derniers Sacrements.

Les obsèques religieuses auront lieu le vendredi 8 novembre à 15 heures en l'église de Dracy-le-Fort.

L'inhumation se fera à l'issue de la messe au cimetière de ce village.

Les personnes souhaitant lui rendre un dernier hommage peuvent venir au 13 rue du Premoy à Dracy-le-Fort aux horaires suivants

(Sans prévenir. Merci de ne pas téléphoner)

11 heures à 13 heures - 16 heures à 18 heures.

lls tiennent à remercier vivement Monsieur l'Abbe Joseph de Castelbajac pour son accompagnement spirituel durant sa maladie.

Ainsi que tout le personnel soignant et de proximité qui s'est occupé et a accompagné Claude de manière exceptionnelle.

Sylvie son auxiliaire de vie, le Cabinet d'infirmiers de la maison Médicale de Givry, l'HAD de Chalon-sur-Saône, son amie Nita, Dominique et Audrey.