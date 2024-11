AVIS DE DECES - Madame Ginette GAUDILLIÈRE née ROSSIGNOL

OSLON - SAINT-MARCEL - EPERVANS - SAINT-USUGE - OUROUX-SUR-SAÔNE



Marinette Philippet,

Jean-Yves Gaudillière et

Marie-France,

Pascal et Nadine Gaudillière,

Brigitte Gaudillière et

Jean-Marc,

Nadine et Michel Droux,

ses enfants ;

ses 11 petits-enfants ;

ses 19 arrière-petits-enfants ;

ses frères et sœurs, ses

beaux-frères et belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Ginette GAUDILLIÈRE

née ROSSIGNOL

survenu à l'âge de 85 ans.

Ses obsèques seront célébrées jeudi 7 novembre, à 10h30, en l'église de Saint-Marcel.

Ginette repose à la chambre funéraire de Saint-Marcel.

Ni plaques, ni fleurs.

Une urne à dons sera déposée au profit des soins palliatifs du CH W. Morey de Chalon.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour

Dédé

son époux décédé en 2020.