12 % des emplois dans la région Bourgogne-Franche Comté sont liés à l'économie sociale et solidaire

Les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS), qui pèse 12 % des emplois dans notre région, étaient réunis mardi 5 novembre à Dole (39). Inquiets des annonces du gouvernement, ils sont repartis avec l’assurance d’un avenir plus serein.

La Région et l’Etat organisent chaque année, en partenariat avec la Banque des Territoires et la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (CRESS), une conférence régionale de l’économie sociale et solidaire. L’édition 2024 a eu lieu mardi 5 novembre, à Dole (39), en présence de Marie-Agnès Poussier-Winsback, la toute nouvelle ministre chargée de l'Économie sociale et solidaire, de l'Intéressement et de la Participation.

L’occasion pour Marie-Guite Dufay de rendre hommage à tous les acteurs de l’ESS du territoire, mais aussi d’alerter l’Etat sur sa programmation de loi de finance, qui risque de mettre à mal le secteur : "L’effort que l’Etat nous demande pour contribuer au désendettement de la France est trop important. Il nous est demandé de diminuer d’un tiers nos marges de manœuvre à votre égard. Lors des arbitrages budgétaires, ce qui me guidera, vis-à-vis de vous, c’est ce qui nous unit : entre la volonté politique que je représente au Conseil régional et ce que vous faites pour promouvoir une économie qui répare et qui donne du sens à notre société" a rappelé Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Des inquiétudes partagées par Tatiana Desmarest, présidente du CRESS, qui demande « la sanctuarisation, voir l’augmentation des budgets dédiées aux entreprises de l’ESS. » Message entendu par Marie-Agnès Poussier-Winsback, qui s’avance : « J’ai des assurances que nous serons, à minimum, à ce que nous avions l’année dernière. Et j’ai un bon espoir que nous ayons plus » a-t-elle indiqué.

Rassurés, les acteurs de l’ESS régionale ont pu poursuivre leurs travaux, la journée étant placée autour des transitions. La conférence régionale de l’ESS était aussi l’occasion pour la Région de remettre les prix de son concours régional de l’Économie sociale et solidaire. Lancé en 2007, cet appel à projets doté de 22 000 euros a permis de récompenser 7 initiatives.

Les lauréats 2024 de l’appel à projets régional « réalisations exemplaires de l’ESS » :

5 projets dans la catégorie « valorisation des projets de l’ESS » (3 600 euros) :

Les doigts qui rêvent, association basée à Talant (21)

Créée en 1994, l’association a pour mission de fabriquer des livres pour les enfants déficients visuels en braille, en gros caractères, avec des illustrations textile … Elle a déjà créé 57 000 livres depuis 30 ans. Le projet : S’agrandir pour produire plus : 3 à 5 nouveaux livres tactiles illustrés devraient être créés cette année.



Kër, association basée à Dijon (21)

Créée en 2020, agréée atelier chantier d’insertion, Kër emploie des femmes issues de parcours de migrations, en situation d’exclusion sociale faute d’une maîtrise suffisante du français. Son activité de traiteur et comptoir éthique est un concept de traiteur solidaire, inclusif et engagé qui a pour vocation de valoriser et révéler les talents culinaires de femmes issues de parcours de migrations en proposant leurs recettes caractérisées par leur identité culinaire, leur authenticité et leur histoire. Le projet : La mise en place d’ateliers de démonstration culinaire pour les personnes âgées en maisons de retraite.

Du vent dans les fleurs, association basée à Montcenis (71)

Créée en 2021, Du vent dans les fleurs est un lieu dédié à l’alimentation locale. C’est à la fois une épicerie bio, un café et un restaurant, mais aussi un véritable lieu de vie et de convivialité grâce à une programmation d’activités mensuelles. Le projet : Trouver une solution de maillage sur le territoire pour que des personnes aux ressources limitées puissent aussi profiter de produits et de repas de qualité.



La recyclerie des forges, association basée à Audincourt (25)

Créée en 2021, cet atelier d’insertion reconditionne des vélos (1500 vélos depuis sa création). Le projet :Se perfectionner, notamment dans le reconditionnement du vélo à assistance électrique et le reconditionnement de batteries.

La Coursive Boutaric, association basée à Dijon (21)

Dans le quartier des grésilles, l’association a créé en 2010 un tiers lieux culturel, avec comme objectif d’explorer de nouveaux modèles d’organisation économique de la culture, d’inventer de nouvelles manières de coopérer sur un territoire et d’inscrire l’intelligence collective au cœur de ses actions. Le projet : développement du programme « Tours de main » : ce programme propose un accompagnement des porteurs de projets en restauration, issus en priorité des quartiers prioritaires de Dijon Métropole.



2 projets dans la catégorie « coup de pouce » pour aider au démarrage de projets à potentiel de développement et de reconnaissance pour l’ESS (2 000 euros) :



Pierres pôle et compagnie, association créée en 2022 et basée à Tonnerre (89), régie du territoire du Tonnerrois. Leur projet : création d'une entreprise d'insertion autour d’une activité de ressourcerie.



Association Coop’agir, créée en 1990, basée à Dole (39), qui a une mission d’insertion par l’activité économique. Leur projet : création d’un multi accueil inclusif et apprenant, d’une micro-crèche (12 places) : places réservées aux enfants des ménages suivis par l’association pour lever un des freins au retour à l’emploi.

Source Conseil régional Bourgogne-Franche Comté - Photo : Xavier Ducordeaux