Vous avez dit retraite ? Denise Carpentier est devenue une adepte de la terrine de gibier... et avec un joli succès

Rester emmitouflée dans son rocking chair, très peu pour Denise Carpentier. La pétillante octogénaire préfère la vie de jeune cheffe d’entreprise. Installée à Oisy (58), la Nivernaise d’adoption fourmille d’humour et de malice. Secrétaire puis assistante de direction dans un lycée, la Val d’Oisienne change de vie et s’installe en Bourgogne. À 76 ans, elle devient productrice de terrines de gibier (sanglier, daim, cerf, etc.). Un parcours atypique qui l’a poussée à ne jamais renoncer.



Son aventure entrepreneuriale commence en 2019, par pur hasard, lorsqu’un ami chasseur tombe en panne de congélateur et lui porte son gibier. Denise parcourt alors son vieux livre de recettes pour fabriquer des terrines. Mais ironie du sort, elle n’est pas friande de la charcuterie. Elle parvient tout de même à goûter ses préparations avant d’y ajouter toutes sortes d’herbes aromatiques qu’elle récolte directement dans son jardin.



Son ami les apporte à un repas de chasseurs et les compliments fusent. Tous veulent obtenir la recette. Denise entreprend alors de créer son entreprise pour pouvoir commercialiser ses terrines et investit dans du matériel. Elle se forme pour se spécialiser dans la conserverie. « Les examinateurs étaient stupéfaits que je remette un tablier d’écolière à mon âge », se remémore Denise en souriant. Mais le Covid met un coup d’arrêt à son projet, avec lui, fini les grandes tablées. Sans jamais abandonner, elle se remet en selle et écume les marchés du territoire avec ses produits. Passionnée, elle ne tarit pas d’éloges sur ses produits, notamment sa rillette, surnommée Haribo, « car on n’en revoit jamais le pot. », commente en riant Denise.



Pour résister face aux supermarchés et ne pas augmenter ses prix, elle a décidé de proposer des pots plus petits. « Le goût c’est le plus difficile à défendre », indique-t-elle sur un ton caustique. L’octogénaire fait de l’apprentissage du goût un véritable sacerdoce. Appréciant de transmettre aux plus jeunes, comme lorsqu’elle l’a fait lors de ses dernières participations au Salon de l’Agriculture.



Elle part faire découvrir ses produits sur plusieurs grandes foires comme Saulieu, Châtillon-sur-Seine, la foire gastronomique de Dijon, la foire de Châlons-en-Champagne. Mais aussi des rendez-vous plus exotiques comme Les Médiévales de Provins où elle a dû confectionner un stand médiéval pour l’occasion.



Jamais à court d’idées ou à court de gibier, Denise Carpentier s’engage dans des projets tout au long de l’année avec une joie de vivre et une détermination qui forcent l’admiration.



Le petit atelier d’Oisy

2 chemin de Prémoint

58500 Petit Oisy

Commande possible sur le site internet, par mail ou par téléphone.

Tél. 03 86 27 28 45 - Mail : [email protected]

www.atelier-oisy.fr

Source Conseil Régional de Bourgogne-Franche Comté