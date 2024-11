AVIS DE DECES - Monsieur Jean HEATHER

BEAUNE - SAINT-LOUP-GÉANGES



Madame Bernadette HEATHER,

son épouse ;

Isabelle et Romuald,

sa fille et son gendre ;

Anaïs et Léo, Adrien,

ses petits-enfants ;

Maël et Emma,

ses arrière-petits-enfants ;

et toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de :

Monsieur Jean HEATHER

"dit Jeannot"

survenu le 5 novembre 2024,

à l'âge de 78ans.

Les obsèques auront lieu le mardi 12 novembre 2024 à 14h15, en l'église Saint-Nicolas à Beaune.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part.