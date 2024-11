Carrefour réaffirme son engagement auprès des Banques Alimentaires avec un partenariat inédit d’1,5 million d’euros

Cette aide pluriannuelle s’inscrit dans la continuité des opérations de solidarité en faveur de l’association depuis plusieurs dizaines d’années, et vise à apporter davantage de visibilité aux Banques Alimentaires, pour leur permettre de poursuivre leurs projets de façon pérenne.

La convention de partenariat nouée entre Carrefour, sa Fondation et les Banques Alimentaires mobilise tous les leviers du Groupe et permettra de :

- financer des projets structurants, tels que la poursuite du programme Bons Gestes Bonnes Assiettes, qui permet chaque année d’accompagner les publics précaires vers une alimentation saine et promouvoir le mieux manger

- soutenir des projets en lien avec la précarité, dont notamment l’achat de denrées ou de matériel

- renforcer l’accueil des personnes accompagnées via des dons de marchandises issues des entrepôts

de l’enseigne

Les Banques Alimentaires : un acteur clé de la lutte contre la précarité alimentaire

Avec plus de 100 antennes locales, les Banques Alimentaires jouent un rôle clé dans la lutte contre la précarité alimentaire partout en France, et accueillent chaque année un public toujours plus nombreux dans un contexte d’accroissement des difficultés des plus vulnérables. Pour les aider à mener à bien cette mission essentielle, Carrefour accompagne l’association au quotidien, notamment en faisant dons de denrées alimentaires, et est chaque année un partenaire majeur de la collecte nationale.

A travers cette convention pluriannuelle, l’enseigne apporte une nouvelle ampleur à ce partenariat historique, en lien avec les valeurs du Groupe autour de la transition alimentaire et le nouveau mandat de la Fondation recentré sur la lutte contre la précarité alimentaire.

Des opérations de solidarité emblématiques en magasins

Au-delà de la convention, Carrefour continuera de faire vivre dans l’ensemble de ses magasins des opérations de solidarité en faveur de la Fédération, avec une campagne d’arrondi en caisse auprès de ses clients, du 7 au 10 novembre.

Comme chaque année, l’enseigne participera également à la collecte nationale qui permet à l’association de collecter l’équivalent de 20 millions de repas en un week-end. Lors de ce rendez-vous citoyen, qui se tiendra les 22, 23 et 24 novembre 2024, Carrefour espère recueillir grâce à la générosité de ses clients plus de 2 000 tonnes de produits et mobilisera pour cela plus de 1700 magasins, ainsi que 80 collaborateurs bénévoles, dans le cadre de son programme d’engagement collaborateurs. Pour maximiser les dons, le dispositif sera par ailleurs complété par une offre de produits partage :

- 70 centimes pour l’achat de 2 boîtes de haricots verts Carrefour Classic

- 1 produit donné pour l’achat de 2 références de la gamme Bluebox 1 kg de la marque Barilla

- 50 centimes pour l’achat de 2 produits St Morêt

- 2 œufs offerts pour l’achat d’une boîte de 20 œufs de la marque L’Œuf de nos villages

- 1 jus offert pour l’achat d’un produit Joker