Budget 2025 : l'économie sociale et solidaire en péril - 8 000 emplois menacés en Bourgogne-Franche-Comté par le PLF et le PLFSS

L'UDES a alerté au niveau national sur les conséquences dramatiques du projet de loi de finances (PLF) et du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour l’économie sociale et solidaire (ESS). Ces mesures budgétaires pourraient menacer jusqu'à 186 000 emplois en France, remettant en cause la pérennité des services essentiels fournis par le secteur à des millions de citoyens.