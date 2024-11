C'est ce samedi au Réservoir à Saint-Marcel pour les 60 ans du club de l'Asprenaut

L'Association chalonnaise de plongée ASPRENAUT fête ses 60 ans et offre aux Grands Chalonnais une journée d'animations sur l'univers marin le samedi 9 novembre de 10h à 22h au Réservoir à Saint Marcel

ZOOM sur les Ateliers enfants de Découverte des récifs coralliens

Recommandée par le Muséum d'Histoire naturelle de Paris, l'association Les passeurs de Curiosité propose une animation à caractère scientifique sur les récifs coralliens , autour d'une malle conçue comme un cabinet de curiosité.

Elle intervient dans les écoles et à la demande de l'Asprenaut,

pendant OCEANS de SAVOIRS

Les enfants sont accueillis :

pour une heure

par groupe de 6

sur 6 créneaux horaires ( 10h-11h/ 11h-12h / 14h-15h/ 15h-16h/16H-17H/ 17h-18h)

4/6 ans le matin , 6/12 ans l'après midi

L'animation est gratuite. Elle nécessite une inscription préalable au 06 31 16 82 57

ZOOM sur la Conférence « Cachalots de Méditerranée »

Elle sera introduite par un court métrage et animée par le secrétaire général de l'association LONGITUDE 181 Jean Christophe MILLIAT

Pour découvrir : https://www.longitude181.org/

Longitude 181 est présidée François Sarano,océanographe qui a commencé sa carrière sur la Calypso

Elle est particulièrement connue dans le monde des plongeurs car elle a créé et diffusé une « charte du plongeur responsable » enseignée dans tous les clubs de plongée

Elle est engagée dans la connaissance et la défense des océans et des grands mammifères marins et des requins.