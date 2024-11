Phases qualificatives 33ème édition du concours de pétanque international du ‘Bouchon d’Or’: Les grosses écuries répondent présentes, les outsiders aussi

Le photoreportage d'info-chalon !

La 33e édition du concours de pétanque international du Bouchon d’Or de Montreux a été lancée officiellement par son organisateur Livio Grando assisté de Francis Gerber devant de nombreuses équipes suisses, françaises et un public venu nombreux.

Extrait du discours de Livio Grando : « Avant de mettre en route cette 33ème édition 2024 du Bouchon d’Or de Montreux, j’aimerais bien entendu, toutes et tous, vous remercier d’avoir accepté d’y participer, souhaiter la bienvenue ici à tous nos amis français à tous les joueurs du canton de Vaud et des autres cantonades et j’espère que vous aurez la possibilité de passer deux jours agréables ici à Montreux. Comme d’habitude, j’aimerais saluer l’arrivée des petits derniers. Cette année, ce sont les équipes de Moudon et du Mont Charmant de Lausanne qui viennent agrandir la famille des joueurs du Bouchon d’Or. J’aimerais remercier 'Suisse pétanque' d’avoir délégué l’équipe qui représentera nos couleurs lors du prochain Championnat du Monde dans quelques semaines à Dijon qui est ici représentée et accompagnée par son coach Didier Choupay, donc un grand merci à 'Suisse pétanque', non seulement d’avoir délégué son équipe mais d’avoir délégué son Vice-président qui sera ici tout le weekend boules en main […] Comme vous l’avez vu sur les affiches, il y a aussi la présence de celui qui rêve de passer à 15 titres de Champion du monde, cette année, à Dijon dans quelques semaines et conquérir un nouveau titre mondial et je remercie tout particulièrement Philippe Suchaud d’accepter, année après année, de participer à ce bouchon d’Or. Sa présence nous honore, sa présence gratifie la valeur de ce concours, grand merci à Philippe! J’ai une petite pensée pour Eric Bartoli qui aurait aimé venir avec nous mais qui pour des raisons familiales n’a pas pu se déplacer de Marseille, messieurs ses partenaires vous transmettrez toutes nos amitiés à Monsieur Bartoli. Je remercie et salue aussi la présence de notre grand chef à nous les pétanqueurs, c'est-à-dire Claude Azema qui nous fait le plaisir de participer à ce Bouchon d’Or […] Je remercie également la présence de la presse française avec la présence d'un représentant d’info-Chalon qui fait le relais médiatique de notre concours. Bon weekend à Montreux, bonne partie à tous, merci beaucoup ! ».

Comme info-chalon vous l’avait indiqué précédemment, le champion du monde Philippe Suchaud (14 fois Champion du Monde et de nombreux titres nationaux et internationaux) associé à Michel Léonardon et Patrice Mievre, la triplette de Marseille de Robert Leca (2 fois Champion de France Séniors et vainqueur de 60 concours nationaux) associé à Laurent Matraglia (champion de France et qui a remporté le mondial de Montpellier 2024 et les internationaux de Cannes et Sète 2024) et Frédéric David (Champion de France) et l’équipe de Claude Azema, Président de la FIPJP associé à Jordan Sholl (Champion du monde) et Jason Giraud (Vice-champion du Monde) … faisaient office de favoris lors de cette nouvelle édition.

Classement de fin de soirée après 9 rencontres poule A et B :

Équipes qualifiés le dimanche pour le concours A et B

