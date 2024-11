Mercredi 20 novembre au Conservatoire du Grand Chalon : Asmâa Hamzaoui & Bnat Timbouktou / MUSIQUES DU MONDE

MERCREDI 20 NOVEMBRE – 19 H - AUDITORIUM

Asmâa Hamzaoui, née à Casablanca, a vécu et respiré le gnawa : son père est un maître musicien, sa mère une danseuse. Lorsqu’elle et son groupe se produisent, le guembri - un luth à cordes pincées joué dans un style percussif - et la voix expressive d'Asmâa Hamzaoui sont au centre de l'attention, tandis que le paysage sonore est rempli des percussions rythmiques du qraqeb, si caractéristiques de la musique gnawa. Selon les termes de la chanteuse, "c'est une musique spirituelle, curative, qui vous fait vous sentir enraciné".

PS : Guembri et fougue en bandoulière, Asmâa et ses comparses d'exception se sont emparées d'une musique traditionnellement jouée sur scène par les hommes. Elles hypnotisent de leur talent, de leur force, de la liberté qu'elles se sont choisie. Une révolution pour et par la musique.

Durée 1h – Tarif 6 à 11euros – Tout public - Plus de renseignements : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/asmaa-hamzaoui-bnat-timbouktou

Texte et visuel transmis par le service Communication du Conservatoire du Grand Chalon - Crédit photo : Lars Opstad