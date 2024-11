La triplette Suchaud remporte la 33e édition du Concours international de pétanque du Bouchon d’Or de Montreux, les triplettes Marseille et Présidents terminent 2ème ex-aequo

Découvrez le discours du Syndic de Montreux, Monsieur Olivier Gfeller … et le photoreportage Info Chalon !

Info Chalon vous fait revivre la compétition de la 33e édition du Concours international de pétanque du Bouchon d’Or de Montreux (Suisse) comme si vous aviez été sur place ce dimanche 10 novembre 2024, au boulodrome de Clarens. Un concours des phases finales qui a commencé dès 9 heures du matin avec 3 parties de 45 minutes du concours A et B et 5 parties l’après midi!

Comme info-chalon vous l’avait annoncé dans son article des phases qualificatives, les trois grosses écuries : la triplette Philippe Suchaud (14 fois Champion du Monde et de nombreux titres nationaux et internationaux) associé à Michel Léonardon et Patrice Mievre, la triplette de Marseille de Robert Leca (2 fois Champion de France Séniors et vainqueur de 60 concours nationaux) associé à Laurent Matraglia (champion de France et qui a remporté le mondial de Montpellier 2024 et les internationaux de Cannes et Sète 2024) et Frédéric David (Champion de France) et l’équipe de Claude Azema, Président de la FIPJP associé à Claude Fernandez, à Jordan Sholl (Champion du monde) et Jason Giraud (Vice-champion du Monde) … faisaient office de favoris lors de cette nouvelle édition.

Et comme promis, elles ont terminé 1re pour Philippe Suchaud et deuxième ex-æquo pour les triplettes Marseille de Robert Leca et les Présidents de Claude Azéma avec le même nombre de points (17 points).

A midi, le boulodrome de Montreux offrait l’apéritif à tous les participants et aux visiteurs du concours.

A 12 heures 30, avait lieu les discours des officiels avec la venue d’Olivier Gfeller, Maire de Montreux (Syndic), de Floriant Chiaradia, Adjoint Municipal en charge des travaux publics.

Après de sincères remerciements adressés au Comité International, aux joueurs présents et à la commune par Livio Grando ;

S’en suivait le discours prononcé par Olivier Gfeller : « Mesdames et Messieurs présents dans vos titres et fonctions, Mesdames et Messieurs! Vous dire le grand plaisir que nous avons Floriant Chiaradia et moi-même à venir vous rejoindre aujourd’hui pour cette partie apéritive […] Je constate la belle ambiance qu’il y a déjà lors de cette compétition qui se déroule ici et d’ailleurs cela fait toujours immensément plaisir de revenir. Je dis revenir car on entame la nouvelle saison au boulodrome car il y a eu la pause cet été ! En tout ça, c’est toujours un immense plaisir de venir ici. J’aime beaucoup ce tournoi aussi car nous avons nos amis alémaniques et nos amis français et cela illustre magnifiquement le côté fédérateur et rassembleur de la pétanque pour de bons moments passés ensemble où l’amitié dans le fond surpasse toujours la nécessaire concurrence et le nécessaire esprit de compétition que l’on a. La pétanque est un sport qui rassemble toute les générations et les classes sociales, d’où notre plaisir à venir ici. Et puis cette atmosphère unique n’existerait pas sans les équipes du boulodrome si il n’y avait pas les deux magnifiques équipes de pétanque que nous avons la chance d’avoir à Montreux. Ces personnes qui œuvrent constamment pour nous accueillir, pour vous accueillir et cela contribue à de bons moments que l’on passe ensemble et en équipe […] C’était un privilège de partager ce petit moment avec vous, je vous souhaite tout de bon pour la suite, pour la saison à venir et je vous souhaite à tous et à chacun un bon retour chez vous. J’espère que vous garderez tous un très bon souvenir de Montreux et que vous viendrez nous rejoindre car cela nous fait toujours un immensément plaisir de vous recevoir. Un tout bon dimanche et puis d’ors et déjà un bon appétit. Vive la commune d Montreux, vive la pétanque. Je vous remercie ! ».

13 heures, le repas était servi à tous les pétanqueurs,

13 heures 45, reprise du concours

A 18 heures, l’organisateur du Bouchon d’Or, Livio Grando remerciait tous les participants (joueurs, bénévoles du club de Clarens et Narcisse, Francis Gerber…) qui ont contribué à la réussite de cette 33ème édition du Bouchon d’Or.

Avant la remise des récompenses, la parole était donnée à Claude Azema, Président de la FIPJP.

Cérémonie des récompenses

Concours A

1er France (Philippe Suchaud, Michel Leonardon et Patrice Mièvre) 16 points

2ème Marseille (Robert Leca, Laurent Matraglia et Frédéric David) 17 points

2ème ex-aequo Les Présidents (Claude Azema, Claude Fernandez, Jason Giraud et Jordan Sholl) 17 points

4ème Léman Pétanque (Giovanni Tamburini, Anthony Hubert, Nicolas Mattey et Julien Pittet + 9 points

5ème Salins (Thomas Charrière, David Mazzolini et Nicolas Goncalves) 8 points

6ème Le Verney Puidoux (Renaud Aubert, Riccardo Mufale, Fabrizio Pullara et Marc Holz) 7 points

7ème Bulle (Toni Ribeiro, Anthony Pasquier, Ulyse Tsimine et Michel Yerli) 7 points

8ème Pully Azzurri ( Jonathan Schaer, Ronald Schmid, Mickael Ramirez et Jean Marc Huggler 6 points

Concours B

1er Clarens (Raffael Ferrara, Reynald Daenzer, Cédric Guichard et Laurent Ortuno 17 points

2ème Zurich 17 points

3ème Cadets 16 points

4ème Equipe Nationale Suisse 13 points

5ème La Ravoire 13 points

6ème Moudon 9 points

7ème Narcisses (Montreux) 6 points

8ème Riddes 5 points

Eliminés dès le samedi : Villeneuve et Mont charmant

Clin d’œil sur une partie d’anthologie entre Marseille et Présidents, qui se termine sur le score de parité 6 à 6 (tir au but à la dernière mène)

Clin d’œil sur une partie d’anthologie entre France (équipe Suchaud) et Présidents qui se termine sur le score de 10 à 9 pour Suchaud,

Clin d’œil sur une partie d’anthologie entre Marseille et France (équipe Suchaud) remportée par la triplette Leca 13 à 4

Clin d’œil à Yvan Lador, Président d’honneur du club de Clarens en compagnie de Pierre Alain Dumas, Vice-président du club de Clarens et Livio Grando, organisateur du Bouchon d’Or.

Clin d’œil aux anciens de la Section franco-suisse du club de Clarens.

Le photoreportage info-chalon

J.P.B