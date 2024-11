Vous souhaitez tout savoir sur l'intelligence artificielle ? Le MEDEF de Saône et Loire vous invite à la 15e rencontre des entrepreneurs du département

"L'intelligence artificielle inspire à la fois fascination et crainte. Une chose est sûre, elle ne laisse personne indifférent", tel est le sujet de fond qui vient alimenter cette 15e rencontre des entrepreneurs de Saône et Loire. Un choix de sujet volontairement dans le tempo du moment au regard de tout ce qu'on peut lire et entendre sur l'intelligence artificielle.

Comment l'intelligence artificielle est-elle présente dans nos quotidiens ? Comment vient-elle chambouler le jeu dans nos entreprises ? Autant de questions qui méritent d'être posées et auxquelles 4 intervenants apporteront des éléments de réponses.

"On le sait, aujourd'hui, la maîtrise des données et leurs transformations au sein de l'entreprise est un enjeu crucial" insiste Fabien Rossignol, Président du Medef Saône et Loire, "l'intelligence artificielle est déjà nos quotidiens sans même qu'on s'en rende compte. La question est maintenant de s'adapter et de faire en sorte que notre économie ne soit pas distancée sur des marchés toujours plus concurrentiels".

"Face aux interrogations, il est temps de poser le sujet sur la table, de poser nos hésitations, nos méfiances, nos aspirations" soulignent les organisateurs de cet événement pas comme les autres. Une chose est évidente, c'est que la question de l'intelligence artificielle n'est pas nouvelle avec des développements depuis l'après-guerre, avec désormais des applications toujours plus fonctionnelles.

"Un sujet qui n'échappe pas au sein même de notre organisation patronale puisque la question de l'IA est au coeur de nos commissions internes" insiste Delphine Jacob, Déléguée Générale du MEDEF.

4 experts de l'intelligence artificielle

L'animation de la soirée spéciale IA revient à Alexia Borg, Journaliste et animatrice TV pour BFM Business, dans l'émission TechRH, Alexia mène une carrière de chef d'entreprise depuis ses 19 ans dans le secteur de la formation. Passionnée par le développement personnel et sur tout ce qui touche au développement intellectuel, les sciences physiques et la technologie, Alexia créée en 2015 la société ATOMS qui réunit des consultants experts dans la transformation digitale RH et travaille ainsi avec des grands groupes. En 2018, elle crée le média DLM NEWS pour donner de l’information accessible à tous les RH sur les sujets de la Edtech. Avec ses plusieurs casquettes, Alexia est devenue l’une des personnes les plus influentes sur LinkedIn dans le secteur de la HR Tech.

Emmanuel Moyrand, CEO AZTEQ Lieutenant-colonel RC de la gendarmerie (COMCYBERMI)

Entrepreneur et stratégiste de l'innovation, expert dans le domaine de l'assurance depuis 2001. Il s'est distingué par ses travaux sur la Blockchain, gagnant une médaille au CES de Las Vegas en 2018 pour ses applications dédiées à l'assurance et à la banque. Co-fondateur d'Insurtech France, il joue un rôle central dans l'innovation du secteur. Il est également spécialiste de l'intelligence artificielle et du Web3, avec une expertise sur les NFT et le métavers, et auteur de formations e-learning.

Olivier Babeau, Économiste et essayiste, président de l'institut Sapiens

Ancien élève de l’ENS de Cachan, diplômé de l’ESCP, agrégé d’économie et docteur en sciences de gestion, diplômé en troisième cycle de philosophie, Olivier Babeau est professeur à l’université de Bordeaux. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et il intervient très régulièrement dans les médias pour décrypter l’actualité économique et politique. Il préside l’Institut Sapiens, un laboratoire d’idées, indépendant et non partisan qui réfléchit aux nouvelles conditions d’une prospérité partagée à l’ère numérique. L’humanisme est sa valeur fondamentale.

Thomas Ranvier, Responsable du bureau d'études en IA du groupe Galilé IA.

Titulaire d’un doctorat en IA de l'Université Lyon 1. Passionné par le monde de l’entreprise, il se donne pour mission, à travers Galilé IA, de rendre accessible l'intelligence artificielle aux PME françaises en l’intégrant au cœur de leurs processus et en mettant un point d’honneur à respecter la protection des données personnelles, la sécurité et la confidentialité des données.

Anne Bretonnière, Directrice Intelligence Artificielle Groupe Renault

Elle est titulaire de deux masters, l'un en mathématiques appliquées en France et l'autre en informatique à Chicago, a débuté sa carrière en tant que data scientist dans son pays d'origine. En quête de nouveaux défis, elle décide de s'envoler vers la Silicon Valley pour se lancer dans une carrière de chercheuse en intelligence artificielle. Rapidement, elle rejoint une équipe d'open innovation, contribuant au développement de produits et participant à l'audit technique de start-ups pour le fonds d'investissement de l'alliance Renault- Nissan- Mitsubishi. Parallèlement, elle donne des cours d'intelligence artificielle dans une université française. De retour en France elle intègre le groupe Renault pour y importer l'esprit de la Silicon Valley et diriger le projet Reno, un compagnon de voyage incarnant la marque et doué d’intelligence artificielle. Elle dirige aujourd'hui le service d'intelligence artificielle et d’innovations au sein du groupe.

