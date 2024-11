AG MAIRES DE SAÔNE ET LOIRE - Guy Geoffroy, Vice-Président de l'AMF, tire à boulets rouges sur l'Etat

Invité à prendre la parole devant les maires de Saône et Loire, dans le cadre de leur assemblée générale annuelle, le maire de Combs-la-ville et Vice-Président de l'Association des Maires de France, Guy Geoffroy, a tiré à boulets rouges sur l'Etat. Première cible de son courroux, le fameux ZAN ou Zéro Artificialisation Nette, "l'exemple type de ce qui va mal se terminer". "Oui il faut protéger nos terres mais pas au détriment de notre industrialisation, la loi est mal ficelée, mal engagée, et elle ne peut conduire qu'à l'échec" a lancé l'ancien parlementaire, remonté contre l'Etat.

Autre cible de son mécontentement, "une décentralisation qui est un vrai cache-misère, elle doit être une réalité et pas une fuite en avant. Il faut remettre de l'ordre dans le dispositif actuel en application de l'article 1 de la constitution et remettre la décentralisation dans de bons rail. Il faut que la loi se décline en conformité aux intérêts et aux spécificités de nos territoires".

"2024, c'est le 50e anniversaire d'un budget national en déséquilibre"

"L'état est en déséquilibre depuis 50 ans, et depuis 50 ans, les collectivités locales sont en équilibre, ça suffit, on n'accepte plus de nous voir montrer du doigt pour mauvaise gestion. De qui se moque-t-on ? C'est l'Etat qui donne des leçons aux collectivités, les seules qui respectent leurs budgets. On n'est pas responsable de la dette, nous on rembourse nos dettes, sans compter que l'Etat nous retire nos marges de manoeuvre en supprimant la taxe d'habitation. L'Etat pioche dans les caisses des retraites des agents des collectivités locales et il vaudrait maintenant nous augmenter notre part de cotisation ?".

"Nous sommes le premier centimètre de l'action des élus locaux responsables devant leurs habitants"

Le 106e congrès national des maires de France s'annonce "combattif et constructif" a prévenu le Vice-Président de l'AMF, "que l'Etat se mette en conformité avec ses déclarations, soyons vigilants, véhéments et confiants, il n'est plus question d'être des vassaux mais des partenaires, et la République s'en portera mieux".

Laurent Guillaumé