Ce jeudi 14 novembre le Musée de l’Ecole organise une conférence sur le convoi du 24 janvier 1943

Fille et petite-fille de Justes, Marie-France Theulot sera l’invitée du Musée de l’Ecole en Chalonnais ce jeudi 14 novembre. Dans le cadre d’une conférence, qui débutera à 18h 30, elle parlera du convoi du 24 janvier 1943, exclusivement féminin, en direction du camp de concentration d’Auschwitz et brossera le portrait de plusieurs résistantes politiques, distinguées par le titre de Justes parmi les Nations.

Marie-France Theulot sera accompagnée par Colette Michelin, enseignante retraitée de Givry, qui évoquera le souvenir de son père Jean Tortiller, engagé dans la Résistance dans la Côte chalonnaise à l’âge de 17 ans et déporté au camp de Neuengamme puis à celui de Ravensbrück.

Musée de l’Ecole en Chalonnais, 20 rue Auguste Martin, Saint Rémy

G.H.T.