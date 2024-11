Une allée de Châtenoy-le-Royal porte désormais le nom de Bernard Andriot, maire de 1991 à 2001.

Un hommage à celui qui a su incarner les valeurs de solidarité, de persévérance et d'engagement.

Samedi matin, Vincent Bergeret maire de la ville, Marie Mercier sénatrice, Colette Andriot son épouse, ses deux filles Anne-Marie et Béatrice, des élus, des amis dont Raymond Gonthier et de simples châtenoyens étaient réunis à l’angle de la rue François Couperin pour inaugurer l’Allée Bernard Andriot.

C’est accompagné de Marie Mercier, d'Anne-Marie et de Béatrice que Vincent Bergeret et Colette Andriot ont dévoilé la plaque de l’Allée Bernard Andriot, allée qui part de la rue François Couperin pour rejoindre la rue des Marguerites.

Monsieur le maire Vincent Bergeret, dans son discours, a remémoré qui était Bernard Andriot : « Sa proximité avec le domaine social chez Kodak avait fait naître en Bernard Andriot une volonté d'aller vers les autres et de les aider.

C’est d’ailleurs durant ces années passées au sein de la même entreprise, que nous avons eu l’occasion de nous rencontrer et de travailler ensemble sur un projet.

Il s’est ensuite impliqué dans la vie communale en rejoignant l'équipe du maire de l'époque, Bernard Dondon. Durant ces années, il avait assuré des fonctions au sein du conseil municipal en tant que conseiller, puis adjoint aux bâtiments et aux finances et enfin maire de la ville en succédant à Bernard Dondon.

Bernard Andriot, en tant que maire, a su incarner les valeurs de solidarité, de persévérance et d'engagement qui sont au cœur de notre communauté… »

Vincent Bergeret a terminé par ces mots : « En ce jour, nous rendons hommage à un homme qui a donné de son temps, de son énergie et de son cœur pour Châtenoy-le-Royal. Bernard Andriot restera à jamais une figure emblématique de notre commune, un exemple d’engagement et d’altruisme. Que son souvenir nous inspire à perpétuer les valeurs qu’il a portées, et à œuvrer ensemble pour un avenir meilleur. »

Colette, son épouse, a rappelé quelques actions menées par Bernard et elle a lu un passage intitulé "Avenirs" du journal hebdomadaire "La ligue des poètes".

Marie Mercier, sénatrice, a expliqué aux personnes présentes la chance qu’elle a eu de connaitre trois anciens maires André Savoy, Bernard Dondon et Bernard Andriot. Elle a gardé le souvenir de sa première rencontre à la mairie de celui qu’elle a remplacé au soir de l’élection de 2001.

Vincent Bergeret et Marie Mercier ont remis chacun un bouquet de fleurs à Colette Andriot. Les discussions et le rappel de souvenirs sur cet homme qui a marqué et laissé son empreinte dans la ville se sont poursuivis autour d’un buffet offert par la municipalité.

C.Cléaux