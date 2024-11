AVIS DE DECES - Madame Marie-Louise VACHEY née THIBAUDIN

CHALON-SUR-SAÔNE - LA GRANDE MOTTE - MONTPELLIER - LUNEL - RENNINGEL (ALLEMAGNE)



Monsieur VACHEY Michel et Noëlle (†),

Madame LAYAT Nicole et Jean-Philippe (†),

Madame VACHEY Bernadette et OUESLATI Hassine,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

et ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Louise VACHEY

née THIBAUDIN

survenu le 11 novembre 2024,

à l'âge de 96 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 18 novembre 2024 à 14h30 en l'église de Givry.

Marie-Louise repose à la chambre funéraire MANSUY à Dracy-le-Fort.