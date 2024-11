L'hôpital de Chalon sensibilise toujours plus sur les cancers masculins

Le centre hospitalier William Morey (CHWM), établissement pivot du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Saône-et-Loire Bresse Morvan, organise une journée de sensibilisation à l'occasion de Movember, mois de sensibilisation aux cancers masculins, le 29 novembre 2024.

Movember se déroule chaque année en novembre. Cet évènement vise à prendre des mesures pour la santé des hommes, en particulier pour lutter contre les cancers du testicule et de la prostate. Ces cancers, bien que moins médiatisés que d'autres, présentent un taux d'incidence tout aussi élevé.

Le cancer de la prostate reste le plus fréquent chez l'homme avec 59 800 nouveaux cas en 2018. La détection précoce et les traitements améliorés permettent d'accroître les chances de guérison et de réduire les séquelles potentielles. Le cancer du testicule, bien que moins fréquent, touche principalement les hommes de 15 à 45 ans, avec un taux de guérison encourageant de plus de 90%.

De 10h à 16h, le hall du centre hospitalier accueillera des stands d'information et d'échanges avec des professionnels de santé. Les visiteurs pourront également assister à une démonstration du robot chirurgical Da Vinci, illustrant les avancées technologiques du CHWM, dans le traitement des cancers masculins.

Cet événement s'adresse aux patients, à leurs proches, aux professionnels de santé, ainsi qu'à toute personne intéressée par le sujet. Il vise à sensibiliser, informer et encourager le dialogue autour des cancers masculins, contribuant ainsi à améliorer la prise en charge et la prévention de ces pathologies.