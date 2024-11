Lans’fer : les organisateurs ont remercié leurs nombreux bénévoles

Ce mardi, l’association « Lans’fer » ; que l’on ne présente plus ; a organisé une soirée pour remercier ses bénévoles et sponsors au sein de la salle des fêtes René Beaudet.

L'occasion pour le président de l'association, Romain GUILLEMENET, de faire le bilan de la journée du 22 septembre, 8eme édition de Lans'Fer, qui fut un franc succès malgré une météo assez capricieuse.



Romain a donné les chiffres de cette journée : à savoir plus de 1300 participants sur 5 courses différentes, pour une trentaine d'obstacles au total.



Le président a remercié le Grand Chalon, la Mairie de Lans et les différents sponsors, pour certains présents lors de cette soirée de mardi, pour leur investissement et leur confiance depuis la naissance de ce projet « complètement fou ».

Il a rappelé la présence et l'aide précieuse des Centurions le jour J, ainsi que l'amicale Terence Ridout qui fait « tourner » la buvette avec brio au profit des écoliers de Lans.



Il s'est ensuite adressé plus particulièrement aux bénévoles (plus de 60 le jour J) pour les remercier de leur fidélité au fil des années, leur engagement et leur bonne humeur avant, pendant mais aussi après l'évènement :



« Merci à tous de nous suivre chaque année dans nos idées folles ! Sans vous, rien ne serait possible ! » avant de spoiler : « Sortez vos agendas, on compte sur vous pour la 9 ème édition : le dimanche 21 septembre 2025 ! » a t-il ainsi déclaré.



Grâce au restaurateur « Casa Mia » de Saint Marcel, bénévoles, sponsors et organisateurs ont pu poursuivre la soirée autour d'un apéritif dinatoire très apprécié !



Amandine Cerrone.