Chagny - 4e Marché aux Truffes de Bourgogne : un rendez-vous gourmand et authentique

Le dimanche 24 novembre, la ville de Chagny se transformera en un véritable temple de la truffe grâce au 4e Marché aux Truffes Fraîches, organisé par l’Association des Trufficulteurs de Bourgogne en collaboration avec la Ville de Chagny. Ce rendez-vous annuel, qui se tiendra de 9 h à 13 h sur le parvis de l’Hôtel de Ville, est un événement incontournable pour les amateurs de gastronomie, les fins gourmets et les curieux souhaitant découvrir la fameuse truffe de Bourgogne, ce joyau des sous-bois.



Un marché exceptionnel labellisé par la Fédération Française des Trufficulteurs

Labellisé par la Fédération Française des Trufficulteurs, ce marché permet aux visiteurs d’acheter des truffes fraîches directement auprès des producteurs locaux, garantissant une qualité et une fraîcheur optimales. Outre la vente, les visiteurs auront l’opportunité d’assister à des démonstrations de cavage – l’art de la recherche de la truffe avec un chien truffier – et de participer à des séances de dégustation qui mettront en lumière la richesse aromatique de la truffe de Bourgogne, également appelée Tuber uncinatum.



La truffe de Bourgogne : un trésor culinaire à redécouvrir

La truffe de Bourgogne est réputée pour son parfum délicat aux notes de noisette, de sous-bois, et de champignon, une saveur unique qui sublime de nombreux plats. Ce marché est l’occasion pour les trufficulteurs de faire connaître ce produit d’exception au grand public, mais aussi de promouvoir un savoir-faire ancestral qui contribue au patrimoine culinaire de la région. L’Association des Trufficulteurs de Bourgogne œuvre pour la valorisation de cette truffe typique de la région, mettant en avant ses qualités gastronomiques et l’importance de pratiques respectueuses de l’environnement dans sa culture.



Un événement convivial et festif

Le 4e Marché aux Truffes de Chagny se veut avant tout un événement convivial, un moment de partage autour de la gastronomie locale. En plus des dégustations, les visiteurs pourront échanger avec les trufficulteurs et en apprendre davantage sur les secrets de la trufficulture. Pour les plus passionnés, ce sera l’occasion de découvrir des recettes et astuces pour cuisiner la truffe de Bourgogne et sublimer ses arômes en cuisine.

L'Association des Trufficulteurs de Bourgogne et la Ville de Chagny vous invitent à venir nombreux célébrer cette journée dédiée à la truffe. Que vous soyez amateur de gastronomie ou simplement curieux, ce marché est une occasion unique de découvrir un produit rare et raffiné, symbole du terroir bourguignon.

Jeannette Monarchi

Informations pratiques

- Date : Dimanche 24 novembre 2024

- Heure : 9 h à 13 h

- Lieu : Parvis de l’Hôtel de Ville, Chagny

- Entrée libre