La quadrette de la Boule Saint Jean, Chevaux Bertheau, Leureaud, Blondet, termine invaincue et se classe dans le top 3 du concours quadrette vétérans du Creusot

Succès du tournoi quadrette vétérans de boules lyonnaises organisé par la Boule du Creusot qui affichait presque complet avec 22 équipes!

Mathieu Touraine, Président du club de la boule lyonnaise du Creusot, assisté des membres du bureau (Christian Mathias et Bernard Gauthier Vice-présidents, Bernard Calas secrétaire et Liliane Mathias trésorière) et de ses licenciés, était plus que satisfait ce jeudi 14 novembre 2024 puisque le concours quadrette vétérans sur invitation de la société affichait presque complet. Ce tournoi a attiré 22 équipes quadrette vétérans de qualité reconnue.

Des joueurs concurrents du département voisin (Chenove et Talant, Côte d’Or) sont venus se mesurer aux meilleurs boulistes départementaux (Chalon-sur-Saône: Boule d’Or Chalonnaise, Boule Saint Jean, Cheminots, Charreaux) Montceau-les-Mines, Génelard, Saint Christophe-en-Brionnais- Sennecey-le-Grand, Saint Germain du Bois, Crissey, Digoin, Autun, Chatenoy-le-Royal…

Les parties bloquées sur un temps de 1 heures 30 ont permis au cours de la journée de promouvoir ce sport à la plus grande joie des spectateurs venus très nombreux. Après trois parties effectuées par chaque équipe le classement était divulgué. La soirée se terminait par la remise des récompenses aux vainqueurs et le traditionnel verre de l’amitié.

Clin d’œil aux équipes lauréates :

Résultats des premiers primés du concours:

1er quadrette Robelin (Chenove) 3 parties gagnées + 30 points

2ème quadrette Sinssaine (Talant) 3 parties gagnées + 13 points

3ème quadrette Chevaux (Boule Saint Jean Chalon) Patrick Chevaux, Gilles Leureaud, Marie Thérèse Bertheau et Jean Philippe Blondet 3 parties gagnées + 12 points

4ème quadrette Veau (Chatenoy-le-Royal) 2 parties gagnées + 11 points

5ème quadrette Meunier 2 parties gagnées + 6 points …

Clin d’œil à la table de marque Christian Mathias et Bernard Gauthier Vice-présidents et Liliane Mathias trésorière)

E.C