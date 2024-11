AVIS DE DECES - Madame Jacqueline RAVAT née JEANNIN

CHALON-SUR-SAÔNE - SANTENAY



Evelyne et Michel BLONDEL,

sa fille et son gendre ;

Estelle, Clémentine, Kévin, ses petits-enfants et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jacqueline RAVAT

née JEANNIN

Ses obsèques civiles auront lieu le mercredi 20 novembre à 11h15 au crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

La famille remercie les personnes qui prendront part à sa peine.