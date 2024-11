Conservatoire du Grand Chalon : dans le cadre du Café Gourmand ‘Mères’ / Lisa Bicheray

MARDI 19 NOVEMBRE -12H30 - PLATEAU DE L'AUDITORIUM

DANSE

Pionnière de la danse moderne, grande figure de la danse libre, danseuse et chorégraphe, Isadora Duncan crée dans les années 1920 le solo La Mère. Comme un écho un siècle plus tard, Lisa Bicheray s’en inspire et le met en dialogue avec sa propre histoire. Un moment à la recherche d’un peu de poésie, comme une parenthèse au monde, une mise en lumière de l’impalpable qui se joue dans ce lien si particulier entre une mère et ses enfants.

Durée 30 min. – Tarif 3 à 7 euros – Tout public - Pour plus de renseignements : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/meres

Texte et visuel transmis par le conservatoire du Grand Chalon pour publication. Crédit photo : Marion Schrotzenberger