Le monolifecycle Aluze avait rendez-vous à Brumath pour ses championnats de France

L'équipe du monolifecycle Aluze est partie une semaine du 26 octobre au 2 novembre au championnat de France de monocycle à Brumath à côté de Strasbourg avec 14 de ses membres, 4 challenges (moins de 11 ans ) : Sarah, Naim, Liloo et Louka , 5 minimes : Abel, Julie, Sara, Axel et Maxence, 3 cadets : Driss, Mehdi et Noa et 2 adultes : Matt et Michael



Une superbe semaine à Brumath avec des jeunes irréprochables et engagés à fond dans l'ensemble des compétitions où ils étaient présents.

L'équipe locale conserve son titre de champion de france du relais 4 x100m, et l'équipe 2 crée l'exploit de se classer 3eme avec à la clé, 8 jeunes du club sur le même podium !

Au monobasket pour la première fois, le club accède à la finale mais avec une défaite sur le score de 36 à 25.

Sur le 400m Driss prend le titre de champion de france toute catégorie à son frère, en 1min 01

Sur le 10km en catégorie standard 24 pouces, Mehdi a le nouveau record de france toute catégorie en 28min21s. Mieux encore, le club d'Aluze place 4 de ses sportifs dans les 8 meilleurs francais (Mehdi 1er, Driss 4ème, Michael 7eme, Maxence 8ème).

Une magnifique organisation par le club de brumath les TROUBS, l'année prochaine direction SCIONZIER à la même période pour les championnats de france 2025.



Prochaine manifestation pour monolifecycle aluze ? Les 24heures de mono à Dracy le fort pour le téléthon, objectifs 1500 km, la 3eme édition après chalon et Mellecey.