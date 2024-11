Comment supporter les dépenses de soins de nos animaux de compagnie ?

Considérés de plus en plus comme des membres de la famille, les chiens et chats font le bonheur de 55 % des Français ! Ainsi, d'après les chiffres 2024 de l'I-cad, le service d'identification des carnivores domestiques, on compte plus de 16,6 millions de chats et 9,9 millions de chiens dans nos foyers. Adopter une boule de poils entraîne néanmoins des responsabilités mais aussi un coût financier non négligeable. Au-delà des frais d'alimentation et d'hygiène élémentaires, ce sont surtout les dépenses de santé qui pèsent lourd dans le portefeuille des propriétaires, ce qui peut hélas conduire à un défaut de soins et même à des abandons…



UN RÉEL FREIN FINANCIER

D'après le récent baromètre publié par le courtier en assurances Solly Azar, 87 % des maîtres se disent préoccupés par la santé de leur petit compagnon et font état d'un budget vétérinaire élevé. En moyenne, les propriétaires d'animaux dépensent 284 € par an, sachant que 31 % déboursent entre 100 € et 249 €, tandis que l'enveloppe dépasse les 250 € pour 26 % des sondés. Un coût important qui peut contraindre les particuliers à prendre des décisions difficiles. Alors que les personnes interrogées estiment le tarif des interventions d'urgence et actes de chirurgie entre 342 € et 349 € en moyenne, 23 % confient ainsi avoir déjà dû renoncer à des soins vétérinaires pour des raisons financières…



UNE ASSURANCE POUR RÉDUIRE LES FRAIS

Pour faire face à ces dépenses, il est toutefois possible de souscrire une assurance santé dédiée à nos animaux de compagnie. L'offre est pléthorique de nos jours et va des formules low cost ne couvrant que les petits aléas, jusqu'aux packages complets bien plus onéreux englobant les actes de prévention, la maladie et les accidents. Pourtant, d'après l'enquête d'opinion de Solly Azar, 69 % des maîtres n'ont souscrit aucun contrat. Dans le détail, les ménages possédant plusieurs boules de poils sont plus enclins à les assurer (39 %) que ceux n'en ayant qu'un (23 %) puisque les risques de frais importants sont multipliés.



Il faut dire que les sondés sont très peu informés sur le sujet ! Alors qu'ils estiment qu'une telle assurance coûterait 78 € par mois en moyenne, le courtier en ligne Meilleurtaux.com indique qu'il faut compter moins de 15 € mensuels pour une formule basique, entre 15 € et 30 € pour un contrat intermédiaire offrant un bon rapport qualité-prix et plus de 35 € pour un package premium.



Pour préserver la santé de votre fidèle compagnon tout en maîtrisant vos dépenses, il est donc judicieux de comparer les offres d'assurance pour trouver la prise en charge adéquate !



J.P.