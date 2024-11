Beaune - Des enchères au service des Hospices de Beaune qui investissent 90 millions d'euros pour un hôpital tourné vers l’avenir

Parmi les figures de proue de cette 164e édition, trois des quatre marraines et parrains étaient présents : Eva Longoria, Zabou Breitman et Dominic West. Leur rôle est essentiel : soutenir et donner de la visibilité aux causes humanitaires et médicales mises en avant lors de cette vente et faire monter les enchères.

