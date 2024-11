GESTION DES DECHETS - SMET 71 - "Comptez sur moi pour relayer le message avec la plus grande vigueur" a insisté Jérôme Durain

Bien pointé du doigt en sa qualité de représentant de l'exécutif régional par Dominique Juillot et Sébastien Martin, Jérôme Durain a tenté de ramener un peu d'apaisement dans les prises de parole, même si il sait qu'il va devoir batailler dans la majorité régionale, notamment avec les écologistes, pour espérer trouver une solution au problème qui frappe le SMET 71. "C'est une belle histoire collective que celle du SMET", un sujet que le sénateur de Saône et Loire maîtrise, puisqu'il aura été lui même vice-président de la structure entre 2008-2014, "une structure qui aura su mettre de côté la politique". Jérôme Durain a parlé de "centralité de la gestion des déchets", de "structure toujours innovante" avant de déporter la responsabilité législative sur l'Etat. "Ce n'est pas la région qui fixe la loi, et c'est la loi qui fixe les objectifs de déchets. Ne crions pas avant d'avoir mal" a lancé le sénateur de Saône et Loire.

"Je plaiderai pour que la décision régionale tombe du bon côté mais il y a un langage de vérité à tenir, les déchets sont le produit de la façon dont on vit. Vos messages ont été bien entendus et seront relayés avec la plus grande vigueur" a conclu Jérôme Durain.

Laurent Guillaumé