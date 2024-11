RETRAIT DE FRANÇOIS REBSAMEN A DIJON - La députée de Côte d'Or, Océane Godard, salue la décision

Je tiens à saluer l’engagement tenu de François Rebsamen à travers sa décision de passer le témoin de maire de Dijon à sa première adjointe Nathalie Koenders.

Une transmission naturelle qui récompense l’implication et le travail de Nathalie Koenders depuis 2008.

J’adresse un message de reconnaissance et de profond respect pour la vision, le travail et l’action de François Rebsamen à Dijon depuis 2001. Dijon la belle endormie est devenue une grande capitale régionale à la qualité de vie ressentie !

Au delà du bâtisseur qu’est François, je connais ses qualités humaines indispensables pour façonner une si jolie Ville.

C’est désormais sur le seul siège de Président de la métropole dijonnaise que François continuera de développer les projets structurants et liants l’ensemble des communes, quartiers et villes de la Métropole. Je resterai attentive et active pour accompagner les projets.

J’adresse toutes mes félicitations à Nathalie Koenders qui pourra compter sur moi en tant que députée pour porter haut les couleurs de Dijon à l’Assemblée Nationale comme j’ai pu compter sur son précieux soutien durant ma campagne des législatives.

Dijon s’écrira au féminin pour la première fois de son histoire !

Océane GODARD

Députée de la Côte-d'Or