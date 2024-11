6 nouvelles enseignantes ont pris leur poste cette rentrée septembre à Champforgeuil.

L’ensemble des groupes scolaires de la commune de Champforgeuil comptent 275 élèves pour 22 enseignantes dont certaines à mi-temps et 6 ATSEM.

Afin de mieux se connaitre, Annie Sassignol maire de Champforgeuil et quelques élus ont rencontré le corps enseignant des écoles Pagnol / Dolto et Courbet.

Même si cette rencontre peut paraitre un peu loin de la rentrée, elle a laissé le temps aux nouvelles enseignantes de prendre leurs marques.

Un tour de table a permis à chacun, chacune de faire connaissance, il est important de savoir qui est qui et qui fait quoi surtout lorsque l’on vient d’arriver dans un nouvel établissement scolaire. Le tour de table a montré un certain renouvellement des enseignantes sur la commune : 2 en section maternelle à l’école Dolto, 1 à l’école élémentaire Pagnol et 3 à l’école Courbet. Il ne faut pas oublier les ATSEM au nombre de 4 plus 2 par école maternelle qui font un gros travail auprès des enfants.

Les enseignantes n’ont pas hésité à faire remonter lors de cette rencontre les difficultés rencontrées et certains problèmes ; Madame le maire a pris note des remarques, un bon moment d’échanges entre les enseignantes et la municipalité qui s’est poursuivi durant le verre de l’amitié.

Dans les gros investissements prévus par la municipalité, il y a la rénovation énergétique du groupe Courbet avec dans la liste des travaux, la mise en place de panneaux photovoltaïques, la désimperméabilisation de la cour…

C.Cléaux