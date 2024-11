AVIS DE DECES - Monsieur Patrick DALOZ

CHALON-SUR-SAÔNE - FLEURAC (24) - SAINT-DÉSERT



Maryse, son épouse ;

Fabien et Florence, Vanessa et Richard,

ses enfants ;

Charline, Camille et Camille, Lucien, Lazarine,

ses petits-enfants ;

ses frères et sœurs ;

ses beaux-frères et belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Patrick DALOZ

survenu le 16 novembre 2024, à l'âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 25 novembre 2024, à 11h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Une boite à dons en faveur « du service de cardiologie du CHU de Dijon » sera mise à votre disposition le jour de la cérémonie.

Patrick repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy jusqu'au jeudi 21 novembre à 18 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.