AVIS DE DECES - Monsieur Michel KIRITCHENKO

DEMIGNY



Annie, son épouse ;

Gérald et Florence, Virginie, Barbara et Laurent,

ses enfants et leurs conjoints ;

Hugo, Evann, ses petits-fils ;

sa sœur et son frère ;

ses beaux-frères

et ses belles-sœurs ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Michel KIRITCHENKO

dit « Minou et Kiri»

Ancien salarié KODAK

survenu le 15 novembre 2024 à l'âge de 71 ans.

La cérémonie civile sera célébrée samedi 23 novembre 2024, à 11 heures, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Michel, repose à la chambre funéraire de Saint-Remy

Ni fleurs, ni plaques.

Une urne a dons sera mis à votre disposition, pour la recherche :

myélome amylose AL.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.