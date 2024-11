AVIS DE DECES - Madame Monique MARTIN née CHANUT

SERLEY - OSLON - SAINT-MARCEL



Christian et Christine,

son fils et sa belle-fille ;

Francine et Simon,

sa petite-fille ;

Marjane et Capucine,

ses arrière-petites-filles ;

les familles Martin, Chanut, Bugaud et Médigue,

ses neveux et nièces ;

cousins et cousines ;

voisins et amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Monique MARTIN

née CHANUT

à l'âge de 93 ans.

Ses obsèques auront lieu le jeudi 21 novembre 2024, à 14h30 en l'église de Serley.

Monique repose au funérarium de Saint-Germain-du-Bois.

Pas de plaques.

Pas de fleurs.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Raymond

décédé en 2017.