Handball. Nationale 3 Masculine - Poule 6 : Quand ça veut pas... (29-38)

Samedi 16 novembre, pour la 8ème journée, l'ASHBCC recevait l'équipe réserve de Sarrebourg. Malgré quelques belles passes d'armes, les Chalonnais se sont inclinés face à un redoutable collectif. Plus de détails avec Info Chalon.

Cruelle mais logique victoire du Sarrebourg Moselle-Sud Handball (SMSHB).

Les Bleus et Blancs se sont inclinés face une jeune équipe plus homogène plus efficace en attaque. Les Chalonnais ont montré de belles choses en incorporant des jeunes mais n'auront tenu que 45 minutes...

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati