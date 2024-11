AVIS DE DECES - Madame Huguette GENEVOIS née MONNOT

BUXY - SAINT-MARCEL - MERCEUIL - VENAREY-LES-LAUMES



Michel, son époux ;

Frédéric et Valérie, Magali et Patrick, Séverine et Frédéric,

ses enfants et leurs conjoints ;

Benjamin, Valentin, Morgane, Emma, Ophélie, Chloé et Perrine, ses petits-enfants ;

ses frères et sœurs ;

et l'ensemble de la famille ;

ses collègues de travail,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Huguette GENEVOIS

née MONNOT

survenu le 18 novembre 2024,

à l'âge de 80 ans.

Les obsèques seront célébrées lundi 25 novembre 2024

à 10 heures en l'église de Buxy, suivies de l'inhumation au cimetière de Buxy.

La famille remercie le personnel de la clinique Sainte Marie pour sa bienveillance et sa gentillesse.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.