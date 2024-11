AVIS DE DECES - Monsieur André GUINOT

SAINT-RÉMY - CORTELIN - SAINT-LOUP-DE-VARENNE - AMANZÉ



Suzanne, son épouse ;

Chantal et Roland Thevenot, Marie-Christine et Philippe, Paperin, Christophe Guinot et Nanou,

ses enfants et leur conjoint,

ses petits-enfants ;

Monique et George Moine,

sa belle-sœur et son beau frère,

Huguette Calmand, sa belle-sœur ;

Sandra sa belle-fille,

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André GUINOT



survenu à l'âge de 94 ans.

André repose au 115 Av boucicaut de Chalon.

La cérémonie sera célébrée samedi 23 novembre à 10 heures en l'église du Bourg de Saint-Rémy.

Une boite à dons sera disposée pour la recherche contre Alzheimer.

La famille remercie chaleureusement le personnel de Unité Protégé de l'Ehpad de Buxy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.