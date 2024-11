AVIS DE DECES - Monsieur Christian LAMBERT

SAINT-MARCEL



Fanny, Benoit et Mathieu,

ses enfants et leurs conjoints ;

Clara, Victor, Margot, Faustine et Amandine, ses petits-enfants ;

Didier et Ghislaine,

son frère et sa belle-sœur ;

l'ensemble de sa famille et ses amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Christian LAMBERT

Ses obsèques auront lieu le lundi 25 novembre 2024 à 9h15 au crématorium du Creusot.

Pas de fleurs.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.