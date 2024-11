Neige, verglas et vents forts : 38 départements toujours en vigilance orange en raison de la tempête Caetano, 31 concernés pour vendredi

Bulletin météo France

Un e perturbation active liée à la dépression CAETANO s'étend sur la Bourgogne-Franche-Comté ainsi que le sud du Grand-est. Cette perturbation a donné d'importantes chutes de neige jusqu'en plaine sur les départements concernés entre le milieu de matinée de jeudi et le milieu de nuit de jeudi à vendredi.

Observations notables : L'est de la Franche-Comté et le Haut-Rhin sont les zones les plus touchées par l'épisode de neige. On y relève des hauteurs de neige autour de 20 cm. Sur les départements des Vosges, de la Haute-Saône, et du Doubs, la couche de neige atteint en moyenne 10 à 15 cm et localement plus. Sur les départements de Bourgogne et de Champagne-Ardenne placés en vigilance orange, les cumuls de neige sont généralement compris entre 5 et 10 cm. A noter aussi que les parties sud des départements en vigilance jaune neige-verglas sont également concernées par une couche de neige de 3 à 10 cm et localement jusqu'à 15 cm.