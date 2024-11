Les élus de Mercurey ont distribué les colis aux aînés de la commune

Avec un peu d'avance sur les fêtes de fin d'année, mais avec une météorologie en adéquation avec l'esprit de Noël, les élus de Mercurey ont passé la matinée à distribuer les colis aux aînés de la commune. Près d'une centaine d'entre eux ont bénéficié du petit cadeau alliant sucré et salé, arrosé comme il se doit par un crémant de Bourgogne. Une petite attention toujours très attendue par les bénéficiaires. Les autres, âgés de plus de 70 ans, auront sans doute préféré le repas proposé ce dimanche, dans la salle des fêtes, et préparé par le Val d'Or. Un repas qui réunira aussi une centaine de personnes.

L.G