"Face aux violences ordinaires, à la démagogie du RN, prenons soin des femmes et des minorités de genre" insiste le Nouveau Front Populaire du Chalonnais

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles (V.S.S.) faites aux femmes, le NFP réaffirme son projet politique de protection des femmes et sa lutte volontariste contre les VSS. En France, ces violences ordinaires ne peuvent plus perdurer : 104 femmes mortes en 2024 majoritairement sous les coups de leur proches, 114 plaintes pour violences ont été enregistrées par les services de gendarmerie et de police. Ce chiffre est en augmentation de 7% par rapport à 2022.

La culture du viol s’illustre tragiquement dans le procès de Dominique Pelicot à Mazan. Pour sortir de cette sordide situation, et en soutien au formidable travail des associations féministes, le NFP propose un plan d’actions de lutte contre les VSS de 2,6 milliards d’euros et des moyens pour les femmes isolées qui, par leur pauvreté, subissent au quotidien une violence économique. Ce combat pour la dignité et l’émancipation concerne évidemment toutes les minorités maltraitées : LGBTQIA++ entres autres qui sont des cibles des extrêmes-droites démagogiques partout dans le monde.

En effet, l’Extrême-droite, véritable imposture sociale, dans son projet inégalitaire n’hésite pas à mentir et à instrumentaliser la souffrance des femmes à des fins racistes et discriminantes. Derrière sa propagande mensongère visant à défendre les femmes, dans les faits et leurs votes, le RN démontre le contraire : abstention sur la directive européenne de lutte contre le harcèlement, vote contre la PMA, rejet des lois relatives à la précarité professionnelle et la protection contre les violences conjugales, des députés RN opposés à mettre dans la constitution le droit à l’avortement…

Face à la démagogie, seul le NFP défend un projet d’émancipation et de protection :

- pour garantir une véritable égalité des droits de toutes et tous,

- pour mettre fin à la violence généralisée des dominations et des exploitations sous toutes ses formes, entre les femmes et les hommes mais aussi sur la nature.



