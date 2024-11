Belle réussite pour l’opération « Mon Café Rose » organisée par les 3 Lions Clubs du chalonnais !

La campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein d’Octobre Rose s'inscrit pleinement dans la philosophie du Lions Club, qui est de « servir » en contribuant à améliorer la vie des personnes dans le besoin et à promouvoir la santé publique et ce grâce à l’engagement des membres Lions à la fois localement et à l’échelle internationale.

Dans le cadre d’Octobre Rose, les trois Lions clubs du chalonnais (Saôcouna, Mercurey Côte Chalonnaise et Chalon Doyen) se sont donc unis pour organiser cette année une nouvelle opération locale « Mon Café Rose ».

Cette collecte de fonds a été un véritable succès, avec 840 boîtes de dosettes de café vendues sur 16 stands répartis sur Chalon, Chagny et sur les communes environnantes lors des manifestations d’Octobre Rose.

Apporter son soutien à l’association locale « Toujours Femme » revêt pour le Lions International une importance particulière. L’association offre un soutien direct aux femmes atteintes de cancer du sein, en leur offrant dans les deux hôpitaux de Chalon, des soins esthétiques de bien et de mieux-être. Ce soutien est crucial pour aider les patientes à traverser les épreuves physiques et émotionnelles liées à la maladie.

Jeudi 21 novembre, les trois Lions Clubs du chalonnais ont remis à l’association « Toujours Femme » un don de 95 heures de soins esthétiques d’un montant de 1 995 euros destinées aux femmes en cours du traitement. Mme Catherine ROCHET, présidente de l’association, a remercié vivement tous les membres Lions pour leur soutien.

Les trois Lions Clubs tiennent à remercier:

- tous les acquéreurs et connaisseurs de café qui ont contribué à la réussite de la 1ère édition de « Mon Café Rose »

- tous les partenaires : les villes de Chalon et de Chagny, l’Hôpital privé Ste Marie, l’Hôpital William Morey et les communes environnantes qui les ont accueillis chaleureusement (Givry, Mellecey, Fontaines, Crissey, St Rémy, Virey-le-Grand et Châtenoy le royal)

-le Grand Chalon Athlétisme et les commerçants qui ont soutenu l'opération : Salon de coiffure Catherine P., Salon Dessange, Aquazen, Pizza Paolo, Studio Pilates à Chalon, « Délices fermiers » à Virey-le-Grand, Arcade coiffure et cabinet de kinésithérapeutes à Fontaines, Hôtellerie du Val d'or à Mercurey, Atelier Ceramicu à Genouilly, Boulangerie « L'atelier du goût » à Châtenoy-le-Royal, Boulangerie « Talmeliers du Bon Pain » à Dracy- le-Fort, Boulangerie « Le Fournil de Germolles » à Mellecey.

A l’année prochaine, pour la 2ème édition de « Mon Café Rose » !