VENTS VIOLENTS : Interdiction de dépassement pour les poids-lourds en Saône et Loire

Communiqué de la Préfecture de Saône et Loire :

Face à la prévision d’un épisode de vent violent sur le département de Saône-et-Loire ce dimanche 24 novembre 2024 à minuit, Yves SEGUY, préfet de Saône-et-Loire, a pris un arrêté préfectoral portant interdiction de dépassement temporaire pour les poids-lourds (véhicules et ensembles de véhicules dont le PTAC est supérieur à 7,5 tonnes) sur les axes du réseau routier national (routes nationales et autoroutes) du département, à compter de minuit et jusqu’à la levée de la vigilance orange du département de Saône-et-Loire.