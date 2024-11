La Bourgogne-Franche-Comté innove pour former à la transition énergétique dans le bâtiment

Le mardi 26 novembre 2024, a eu lieu l’inauguration du plateau de formation intégré, à l’occasion de la toute première session de formation au métier de peintre façadier itéiste au sein de l’entreprise Bonglet, à Lons-le-Saunier (Jura), en présence de Serge CASTEL, préfet du Jura, Willy BOURGEOIS, vice-président de la Région Bourgogne- Franche-Comté en charge des lycées, de l'offre de formation, de l'apprentissage, de l'orientation et de la communication, Michel SWIETON, directeur régional de France Travail Bourgogne-Franche-Comté et Hervé BONGLET, PDG de la société Bonglet.

Dans un secteur du BTP toujours en tension, les entreprises rencontrent des difficultés à recruter des personnes ayant les compétences recherchées. C’est afin de répondre à ce besoin que la Région Bourgogne-Franche-Comté adapte son offre de formation en s’appuyant sur un fort partenariat avec les acteurs locaux.

Cette action de formation s’inscrit dans le cadre Pacte régional d’investissement dans les compétences (PACTE) 2024-2027 porté par l’État et la Région afin de développer les compétences et l’accès à la formation.

Une organisation inédite, avec une formation implantée directement dans l’entreprise

L’entreprise Bonglet dont le siège se situe à Lons-Le-Saunier compte 500 salariés répartis sur 7 sites en Bourgogne-Franche-Comté. Elle est spécialisée dans la rénovation et l’isolation thermique des bâtiments (revêtements de sols, plâtrerie, peinture, Isolation, étanchéité, habillage de façades…).

Le lancement de ce nouveau plateau technique intégré au sein de l’entreprise est le premier de ce type en Bourgogne-Franche-Comté. L’entreprise Bonglet s’implique dans la réalisation des parcours de formation en détachant un de ses salariés pour animer la formation.

Cette formation de peintre-façadier-itéiste est financé par le Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences (PACTE) soutenu financièrement par l’État et la Région dans le cadre de sa compétence formation tout au long de la vie et d’accompagnement des demandeurs d’emploi. Elle est assurée par le GRETA avec la valorisation de son plateau de formation et de ses équipements au sein de l’entreprise. Il y a également une forte mobilisation de France Travail pour contribuer à la réussite de cette formation avec le sourcing des publics qui intègreront la formation.

France Travail, facilitateur d’insertion professionnelle

En effet, France Travail Bourgogne-Franche-Comté est la région référente au niveau national pour répondre aux enjeux du secteur du Bâtiment et des Travaux Publics. Du 7 au 11 octobre, lors de la semaine des métiers du Bâtiment et des Travaux Publics, l’agence France Travail de Lons-le-Saunier a convié des candidats à une réunion de présentation de la formation régionale de peintre façadier itéiste -isolation thermique par l’extérieur- et à la visite du plateau technique intégré à l’entreprise Bonglet avec la participation de la Mission Locale, du Conseil Départemental et de plusieurs structures d’insertion. Cette action a contribué au recrutement des stagiaires de cette première session. De telles initiatives illustrent pleinement l'offre de services aux entreprises, désormais labellisée France Travail Pro, visant à répondre aux besoins de recrutement du marché local.

La formation peut accueillir une douzaine de stagiaires simultanément. Le 18 novembre dernier, 7 premiers stagiaires demandeurs d’emploi, ainsi que 3 alternants ont débuté leur formation. La durée de formation est d’environ 8 mois, incluant un stage en entreprise de 6 semaines.

Ce partenariat permettra aux stagiaires d’être au plus près des techniques actuelles mises en œuvre pour l’isolation thermique par l’extérieur. Elle permettra également à l’entreprise Bonglet de pourvoir à ses besoins de recrutements importants, tout comme aux besoins en recrutement des autres entreprises du bassin de Lons-le-Saunier.

Le programme régional de formations dédié au BTP : une rampe d’accès à l’emploi local en phase avec les besoins des entreprises

Pour définir son programme de formation dédié spécifiquement au secteur du Bâtiment et des travaux publics, la Région en responsabilité d’achat des actions de formation, mobilise un réseau de partenaires sectoriels spécialisé dans le BTP, avec notamment la participation de la Fédération Française du Bâtiment (FFB), la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), les opérateurs de compétences CONSTRUTYS et AKTO, Prisme Emploi (Interim), l’ARIQ BTP…

Ce programme vise avant tout :

- Les métiers concourant principalement à la performance énergétique des bâtiments : plaquiste, peintre façadier itéiste, menuiser installateur, chargé d'études thermiques énergétiques et environnementales du bâtiment.

- Le développement de la construction bois, prenant ainsi en compte l’orientation prise dans le cadre de la RE2020 (réglementation environnementale pour la construction bâtimentaire) : constructeur bois, charpentier.

- Le domaine de l’énergie et de la domotique : électricien d’équipement du bâtiment, technicien du bâtiment communiquant et connecté, installateur thermique et sanitaire, habilitation à la pose et raccordement d’installations photovoltaïques.

Enfin, ce programme est relativement souple avec l’opportunité de démarrer sa formation tout au long de l’année (plusieurs dates de démarrage).

En 2024, plus de 1100 places de formations sont disponibles pour accueillir les demandeurs d’emploi et ainsi contribuer à satisfaire les besoins en recrutement de ce secteur en tension.

Leur financement est intégralement pris en charge dans le cadre du PACTE mobilisant fonds État et Région. Le budget consacré est de 6,3 M€ pour 53 actions réparties dans les huit départements. Une commande d’ajustement pour 2025 est en cours, afin de compléter l’offre de ce secteur avec 6 formations supplémentaires.

La transition énergétique au cœur du dispositif

En effet, le déploiement de ces formations « plateformes métiers BTP » s’appuient sur un partenariat fort avec le Pôle Énergie et l’ADEME. Ces formations sont réalisées sur la base de titres/blocs de compétences et modules complémentaire notamment liés à la transition énergétique et donnant lieu à des certifications attendues par les professionnels, notamment le FEEBat (Formations aux Économies d’Énergie), ou encore le label RGE (reconnu garant de l'environnement).

Des financements qui s’inscrivent dans le cadre du Pacte régional d’investissement dans les compétences 2024-2027 (PACTE)

À travers le PACTE, l’État et la Région assurent la continuité du travail conduit par le précédent Pacte 2019-2023 tout en mobilisant des moyens inédits. Un budget de 480,6 M€ est prévu jusqu’en 2027, dont 278,8 M€ pour la Région et 202,1 M€ pour l’Etat.

Le Pacte 2024-2027 répond aux objectifs suivants :

- Adapter l’offre de formation aux besoins de compétences des entreprises, en priorité celles confrontées à des difficultés de recrutement.

- Accompagner les transitions professionnelles en amenant des compétences nouvelles en matière de transitions écologiques et numériques

- Favoriser l’insertion professionnelle et l’accès à l’emploi des publics vulnérables. Le Pacte 2024-2027 priorise dans ses actions les publics les plus éloignés de l’emploi.

Concernant le BTP, les organismes de formation prestataires du PRF sont en mesure d’accueillir plus de 1 100 stagiaires pour satisfaire les besoins en recrutement de ce secteur en tension. Cette offre de formation dans le BTP devrait être complétée avec 6 formations supplémentaires en 2025.

Sur le département du Jura, le programme de formation dédié au BTP est porté par trois organismes : l’AFPA de Lons-le-Saunier, l’IEF-Compagnons du Tour de France de Mouchard et le GRETA du Jura de Lons-le-Saunier.

Il est constitué de six actions de formations avec une capacité de 154 places et représente un financement régional de près de 900 000 €.