Eté Indien : Activité physique adaptée pour les "jeunes" de 55 ans et + à Virey-le-Grand

Entre exercices d’équilibre, d’endurance, de force musculaire et de souplesse, l’objectif est simple : accompagner des personnes fragilisées pour leur redonner la confiance, la force et la vitalité nécessaire leur permettant de conserver un mode de vie autonome. Chaque séance est agrémentée d’apports théoriques permettant aux participants de mieux comprendre l’importance de la sollicitation des muscles sur le plan physiologique. Tout au long du programme, l’enseignant accompagnera les participants pour leur inculquer la différence entre le sport et l’activité physique. Il ira plus loin en évoquant, par exemple, l’importance du renforcement musculaire pour lutter contre la sarcopénie et la perte d’autonomie.

Pendant 6 mois (24 séances), les participants se retrouveront chaque semaine pour pratiquer de l’activité physique en groupe.

Cette action est totalement gratuite car financée par LA conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie de la Saône et Loire en partenariat avec la commune de Virey-Le Grand et Eté Indien.

Pour plus d’informations :

03.10.93.06.60

appel non surtaxé

du lundi au vendredi de 9h à 17h - hors jour férié

[email protected]