SPA de Châtenoy-le-Royal : Minou, le chat 2 en 1 !

Vous êtes fan de chiens et de chats et ne savez que choisir ? Alors, Minou est fait pour vous !

Minou est à l’adoption et a besoin de vous pour lui donner une nouvelle chance.

Cette jolie petite boule de poils est un vrai chat-chien qui déborde d’énergie, d’amour, de câlins et de ronrons à gogo… tout pour vous faire craquer !

Que ce soit un film ou un bon bouquin, Minou est toujours prêt à partager des bons moments avec vous, pardon, sur vous ! Minou fait la sieste avec vous, il adore être dans vos bras, dans votre cou. En plus, comme tous les Siamois, il est bavard comme tout, donc il saura vous faire la conversation et réclamer des caresses. Avec son regard bleu clair, c’est sûr, vous allez fondre.

Minou est un petit mâle siamois né en avril 2022. Oui, il est positif au VIH (Sida du chat), et c’est pour ça qu’il a été abandonné. Il est vacciné, stérilisé et pucé.

Mais pas de panique ! Accueillir Minou dans votre famille, c’est super simple, voici comment faire :

Minou doit être le seul chat de la maison, car le VIH du chat se transmet entre félins ;

pas de souci pour vous humains ou autres animaux ! Pas de transmission entre espèces. On ne sait pas encore si Minou s’entend avec les chiens, mais si ça matche, il sera ravi de lui faire profiter aussi de ses câlins !

Il faut juste s’assurer que Minou n’ait pas de contact avec d’autres chats ;

pour son bonheur et son bien-être, une maison à la campagne avec un accès extérieur est obligatoire pour notre Minou, comme il en avait l’habitude dans sa première vie.

Actuellement, Minou supporte mal la solitude et l’enfermement au refuge dans sa pièce douillette. Bien qu’il soit bien soigné et visité, il a besoin de plus de câlins, d’amour et de grand air.

Alors, prêt à craquer ? Venez vite rencontrer Minou ! Il vous attend, et entre un câlin, deux ronrons et trois miaou, il saura vous charmer. Vous n’aurez qu’une envie : l’emmener avec vous !

Témoignage de la maitresse d’un chat porteur du VIH :

« Notre Lola a le VIH du chat aussi et va fêter ses 20 ans au mois d’avril prochain ! Jamais malade, une Warrior ! Elle ne tolérerait pas un autre chat mais pour des adoptants qui hésiteraient à cause de cette maladie, il ne faut pas. Chaque chat est différent certes, mais cela ne doit pas être un frein. En espérant que mon témoignage permette à une famille d’accueillir Minou sans crainte. Bonne chance à lui… »

Pour en savoir plus sur le FIV du chat, cliquez ici : https://www.santevet.com/.../le-sida-du-chat-comprendre...

Communiqué du refuge Ernest L’Henry à Châtenoy-le-Royal





SPA Région chalonnaise – Refuge Ernest L’Henry

Rue des Rotondes, 71880 Châtenoy-le-Royal

Tél. : 03 85 87 90 01

Site : http://www.spa-chalon71.fr

Mail : [email protected]