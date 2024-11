Thermes de Santenay : ne manquez pas la dernière soirée dégustation-relaxation de l’année

Vendredi 13 décembre 2024, rejoignez-nous pour cette soirée exceptionnelle dans notre Spa Thermal pour déguster 3 vins d’exception et profiter de notre espace Aqua-détente.

La soirée du vendredi 13 décembre : dégustation et relaxation

– De 18 h 30 à 19 h 30, dégustez 3 vins d’exception du Domaine Chapelle & Fils, accompagnés de délicieuses mignardises.

– Puis de 19 h 30 à 21 h 30, profitez d’une immersion relaxante dans notre espace Aqua-détente.

De plus, vous pourrez repartir avec vos vins préférés en les achetant directement auprès du Domaine Chapelle.

Réservez votre soirée dès maintenant sur : https://urls.fr/ydujJH

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Rappel :

La saison thermale à Santenay est terminée !

Cures et soins

Après une année riche en soins et en moments partagés, notre équipe vous dit merci !

La saison 2025 débutera le 17 mars, et nous avons déjà hâte de vous accueillir.

L’espace Aqua-détente

Pour que vous puissiez encore profiter de moments de détente bien mérités, notre Spa Thermal reste ouvert jusqu’au 29 décembre 2024.

En attendant, prenez soin de vous, et dites-nous en commentaire si vous serez parmi nous pour la prochaine saison !

Retenez :

SAISON THERMALE

Fermeture le 23 novembre 2024.

Réouverture le lundi 17 mars 2025

SPA THERMAL (Aqua-détente)

Ouvert jusqu’au 29 décembre 2024

Communiqué des Thermes de Santenay

THERMES DE SANTENAY : Cliquez ici

Avenue des sources – 21590 SANTENAY

Informations & Réservations :

Tél. : 03 79 48 00 00

E-mail : [email protected]