Aux urgences de l'hôpital de Chalon, ils se mobilisent pour proposer Doli dans la prise en charge des enfants victimes de traumatisme

C'est le fruit de leurs expériences au service des urgences de l'hôpital William Morey. Ils s'appellent Marie, Charline, Elise et Bruno, et c'est sur leur temps personnel qu'ils ont décidé de fonder une association pour proposer à terme un nouveau service d'accompagnement des enfants victimes de traumatisme mais aussi des adultes handicapés.

Une peluche du doux nom de Doli

Vous connaissez sans doute Pompi, la peluche des sapeurs-pompiers de Saône et Loire, voilà Doli pour les urgences du centre hospitalier de Chalon sur Saône. Un besoin qui ne tombe pas ciel mais bien le fruit d'une longue expérience aux urgences. Un besoin dans la prise en charge des enfants qui nécessite de dépasser le stade du bricolage, et d'avoir sous la main un moyen de diversion pour favoriser les soins, de décharger les angoisses et de permettre une meilleure efficacité pour l'équipe soignante.

L'association débute seulement et a besoin de votre soutien pour financer le prototype de la peluche qui sera ainsi proposée, avec l'idée de proposer un produit Made in France si les contraintes financières le permettent. Ce sont déjà plus de 2000 euros qui ont été réunis, notamment avec le soutien d'associations à l'image de Mike dans notre coeur.

Page Facebook : Association Doli

Page Instagram : association.doli

Adresse mail : [email protected]

N'hésitez pas à les solliciter pour leur apporter votre aide et votre contribution. Début 2025, l'association bénéficiera d'un rescrit fiscal permettant aux entreprises et particuliers une déduction fiscale du don, et une tombola sera organisée dans le but de recueillir des fonds. Merci de leur réserver le meilleur accueil.

Laurent Guillaumé