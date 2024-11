Mission économique aux Antilles couronnée de succès pour la CPME Saône et Loire

Début novembre, pas moins d'une cinquantaine d'adhérents de la CPME 71, organisation patronale des TPE-PME de Saône et Loire, ont répondu présents à l'idée de traverser l'Atlantique pour découvrir la Guadeloupe et initer pour un certain nombre du "business". Un déplacement couronné de succès, au regard des contrats signés sur place. Une démarche bien appréciée de part et d'autre du territoire français, avec un côté insulaire qui bloque bien trop souvent les perspectives de développement commercial.

La délégation Saône-et-Loirienne a bénéficié d'un bel accueil de leurs homologues Guadeloupéens, avec notamment l'inauguration d'une unité de surgélation de Dombés, en présence du Conseil régional, de la CCI Guadeloupe et des autorités locales. Ce sont une dizaine d'entreprises visitées au cours de ces quelques jours passés de l'autre côté de la planète, dans tous les secteurs économiques, allant de la logistique à la cosmétique, en passant bien sûr par les productions gastronomiques locales.

A l'issue de ce périple, plusieurs chefs d'entreprises du département ont signé des contrats partenariaux, afin d'exporter le savoir-faire Guadeloupéen sur le territoire métropolitain. Un séjour gagnant-gagnant, qui devrait être démultiplié au regard des besoins réciproques.

Laurent GUILLAUMÉ