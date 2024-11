Remise des diplômes en grandes pompes pour le lycée Saint-Charles

Le lycée saint Charles a mis à l’honneur ses lauréats de baccalauréat et BTS lors d’un évènement vendredi soir pour le lycée professionnel et samedi matin pour le lycée général et technologique à la salle Marcel Sembat. Ce temps de partage a été l’occasion de souligner l’excellent taux de réussite du lycée chalonnais de 90% en moyenne au lycée professionnel et de 97% au lycée général et technologique toute sections confondues dont 100% au lycée général avec 63% de mentions.

Cette cérémonie a été ponctuée de moments forts à l'image des propos de Gilles Platret et Isabel Paulo, les magnifiques chants de la maîtrise chalonnaise Saint Charles, la prestation de l’école de danse Justine Virard, des témoignages d’anciens élèves et des moments de partage et d’émotions entre les jeunes et l’équipe du lycée. Et le final avec le traditionnel lancer de chapeaux enflammant l’assemblée !!!

L'occasion d'adresser le meilleur pour la suite de leur vie à tous les jeunes dipômés...