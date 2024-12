Un début de semaine sous le brouillard... une fin de semaine sous les averses en Saône et Loire

Un début de semaine plutôt sec et frais avec des minimales qui descendront vers 2°c au petit matin, et sans doute des gelées dans les points les plus frais du département. Dans la Vallée de la Saône, des nappes de brouillard seront au rendez-vous au moins jusqu'à mercredi. A partir de jeudi, changement radical, avec une remontée des températures vers 11-13°c, symbole du retour des averses.